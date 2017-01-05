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05.01.2017 15:05

Прокуратура проверит сообщения о выбросе сероводорода в Москве

Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы начала проверку в связи с выбросом сероводорода в районе Марьино. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя ведомства Елену Россохину.

Она пояснила, что «предстоит выявить источник загрязнения воздуха и его последствия». Россохина добавила, что «при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования».

Ранее 5 января сообщалось, что расположенная в Марьино автоматическая станция контроля загрязнения воздуха зафиксировала накануне вечером значительное превышение ПДК (предельно допустимой концентрации) сероводорода. Если к 20:00 мск ПДК сероводорода была превышена в 8,3 раза, то к 22:00 мск – в 28 раз.

В пресс-службе московского главка МЧС указали, что ПДК вредных веществ в воздухе не превышены. В свою очередь, в Московском НПЗ заявили, что в этом году превышений по выбросам загрязняющих веществ на объектах завода не было.

При этом в ноябре 2014 года неприятный запах в ряде районов столицы оказался связан с неисправностью установки по переработке сероводорода на Московском НПЗ.

Источник: Republic


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