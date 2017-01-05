На Седова тушат сильный пожар в жилом доме

В доме на улице Седова, 38, тушат пожар по повышенному номеру сложности 1-"бис".

фото с сайта vk.com, группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ"

В доме на улице Седова, 38, тушат пожар по повышенному номеру сложности 1-"бис".

Как сообщает сайт МЧС, о возгорании стало известно в 13.55. В 14.00 ранг пожара был повышен до 1-"бис". В четырехэтажном жилом доме, в трехкомнатной квартире горит обстановка.

В 14.25 пожар был локализован, его ранг – снижен.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. Из здания эвакуированы пятеро человек.

С огнем борются 40 человек личного состава МЧС и 8 единиц техники.