На Седова тушат сильный пожар в жилом доме
В доме на улице Седова, 38, тушат пожар по повышенному номеру сложности 1-"бис".
В доме на улице Седова, 38, тушат пожар по повышенному номеру сложности 1-"бис".
Как сообщает сайт МЧС, о возгорании стало известно в 13.55. В 14.00 ранг пожара был повышен до 1-"бис". В четырехэтажном жилом доме, в трехкомнатной квартире горит обстановка.
В 14.25 пожар был локализован, его ранг – снижен.
Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. Из здания эвакуированы пятеро человек.
С огнем борются 40 человек личного состава МЧС и 8 единиц техники.