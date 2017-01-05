Авиакомпания "Аврора" опровергла данные о сближении самолета с бортом НАТО

В авиакомпании "Аврора", обслуживающей рейсы на Сахалин и Курилы, опровергли сообщения в СМИ о якобы опасном сближении их пассажирского судна с военным самолётом НАТО.

Ранее в четверг ряд СМИ сообщил, что российский пассажирский самолет, летевший минувшей ночью с Сахалина на Курилы, якобы был вынужден экстренно снизиться, чтобы избежать столкновения с самолетом блока НАТО.

"Это полная чушь, которую даже не стоит комментировать. Этого не было", — сказал собеседник агентства.

Других официальных комментариев относительно сообщений в СМИ о якобы имевшем место инциденте не поступало.