Московский НПЗ отрицает данные экологов об отравлении воздуха сероводородом

Система экологического контроля Московского нефтеперерабатывающего завода показала об отсутствии с начала 2017 года превышений по выбросам загрязняющих веществ на объектах завода. Об этом говорится в заявлении МНПЗ, поступившем в РБК.

Как отметили на заводе, в зоне влияния завода зафиксировано «нормальное состояние атмосферного воздуха». Кроме того, все объекты Московского НПЗ работают в обычном режиме, отметили на заводе.

«Пресс-служба предприятия просит СМИ воздержаться от публикации недостоверных версий и комментариев относительно работы МНПЗ», — говорится в заявлении завода.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главное управление МЧС, допустимые нормы концентрации в воздухе вредных веществ не превышены.

Ранее агентство «Интерфакс» сообщало со ссылкой на ГПБУ «Мосэкомониторинг» о том, что предельно допустимое количество сероводорода на юго-востоке Москвы превышено в 28 раз. Концентрация сероводорода начала расти вечером в среду, 4 января. В 20:00 мск это превышение возросло в 8,3 раза, а к 22:00 мск — в 28 раз. Однако количество загрязняющегося вещества в воздухе опустилось до пределов нормы к 01:00 мск в четверг, 5 января.