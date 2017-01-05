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15:21 05.01.2017
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15:05
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14:55
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14:45
Авиакомпания "Аврора" опровергла данные о сближении самолета с бортом НАТО
14:40
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14:35
Московский НПЗ отрицает данные экологов об отравлении воздуха сероводородом
14:30
Курс доллара упал ниже 60 рублей
14:15
Самолет НАТО опасно сблизился с российским пассажирским лайнером в районе Курил
14:11
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14:00
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13:52
В Башкирии школьник умер после попытки показать "огнедышащего дракона"
13:48
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13:43
В реке рядом с Керро утонул поэт Роальд Цомук
13:42
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13:34
В ХМАО возбуждено два дела о насилии полицейских по отношению к задержанному
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11:51
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10:45
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05.01.2017 14:30

Курс доллара упал ниже 60 рублей

Курс доллара упал на Московской бирже ниже 60 рублей. На 14.27 за доллар предлагают 59,70 рубля, а продают за 59,65.

Евро колеблется вокруг уровня в 62,55 – 62, 65 рубля.

Справка:

Последний раз доллар ниже 60 рублей опускался 31 июля 2015 года. Тогда курс доллара достиг на минимуме значения 59,88 рублей за доллар. На максимуме в тот день он торговался на отметке 61,75 рублей за доллар.

Падение курса валют произошло на фоне повышения цены нефти марки Brent на бирже ICE. В 14.20 мск мартовский фьючерс нефти торговался на отметке $56,74 за барр. Внутридневной рост цены нефти составил более 0,5%.


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