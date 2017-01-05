Курс доллара упал ниже 60 рублей

Курс доллара упал на Московской бирже ниже 60 рублей. На 14.27 за доллар предлагают 59,70 рубля, а продают за 59,65.

Евро колеблется вокруг уровня в 62,55 – 62, 65 рубля.

Справка:

Последний раз доллар ниже 60 рублей опускался 31 июля 2015 года. Тогда курс доллара достиг на минимуме значения 59,88 рублей за доллар. На максимуме в тот день он торговался на отметке 61,75 рублей за доллар.

Падение курса валют произошло на фоне повышения цены нефти марки Brent на бирже ICE. В 14.20 мск мартовский фьючерс нефти торговался на отметке $56,74 за барр. Внутридневной рост цены нефти составил более 0,5%.