Самолет НАТО опасно сблизился с российским пассажирским лайнером в районе Курил

Российский пассажирский лайнер, направлявшийся с Сахалина на Курилы, был вынужден экстренно снизиться, чтобы избежать столкновения с иностранным самолетом, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Российский пассажирский самолет Bombardier минувшей ночью вылетел с Сахалина и, набрав высоту порядка 6 тыс. м, взял курс на Курилы. Однако диспетчеры заметили приближающийся к лайнеру на тех же высотах неопознанный самолет, который не отвечал на запросы с земли», — сказал источник.

По его словам, после экстренного снижения диспетчеры неоднократно предпринимали попытки связаться с неопознанным самолетом, но пилоты не выходили на связь.

Он добавил, что удалось зафиксировать сигнал самолетного радиолокационного ответчика неопознанного борта. По международной классификации он относится к воздушным судам блока НАТО.

Официального подтверждения данной информации пока не поступало.