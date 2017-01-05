Турецкие власти установили связи подозреваемого в теракте в Стамбуле

Власти Турции установили связи подозреваемого в организации теракта в ночном клубе в Стамбуле, сообщает Reuters.

По предварительным данным, террорист является уйгуром. Кроме того, по данным властей, он может скрываться за границей.

Также отмечается, что мужчина действовал в одиночку, однако, возможно, ему была оказана помощь в организации нападения.

В результате вооруженного нападения на клуб Reina в ночь на 1 января в турецком Стамбуле погибли 39 человек, 69 человек были госпитализированы. Среди жертв теракта в стамбульском ночном клубе Reina оказалась гражданка России.