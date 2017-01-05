Турецкие власти установили связи подозреваемого в теракте в Стамбуле
Власти Турции установили связи подозреваемого в организации теракта в ночном клубе в Стамбуле, сообщает Reuters.
По предварительным данным, террорист является уйгуром. Кроме того, по данным властей, он может скрываться за границей.
Также отмечается, что мужчина действовал в одиночку, однако, возможно, ему была оказана помощь в организации нападения.
В результате вооруженного нападения на клуб Reina в ночь на 1 января в турецком Стамбуле погибли 39 человек, 69 человек были госпитализированы. Среди жертв теракта в стамбульском ночном клубе Reina оказалась гражданка России.
Источник: "Газета.ру"