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05.01.2017 14:00

“Почта России” отправила сотни посылок по ошибочному адресу в Петербурге

Массовое исчезновение посылок перед Новым годом в Петербурге «Почта России» объяснила техническим сбоем, отправившим подарки по ошибочному адресу.

Напомним, 29 декабря «Фонтанка» написала о «Почте России», которая не довезла подарки от китайского Деда Мороза. Предприятие ответило успокоительным комментарием о сбое, который коснулся всего лишь двух почтовых отправлений, и довезло их по домам адресатов.

Читатели «Фонтанки» дали ясно понять, что масштаб предновогодних потерь «Почты России» явно выше. До сих пор в редакцию поступают письма с трек-кодами утраченных отправлений, счет которым уже идет на сотни. Номера почти 200 потерянных посылок присланы на редакционный адрес, другая внушительная порция опубликована на посвященных работе «Почты России» форумах.

Абсолютное большинство отправлений, как следует из писем, утрачено после поступления в магистральный сортировочный центр (190960 Санкт-Петербург МСЦ) с 14-15 декабря. На сайтах отслеживания посылок указано, что они покинули МСЦ и отправились дальше, однако до пункта назначения не доходят.

«Такого повального исчезновения посылок не было, мне кажется, никогда», – пишет постоянный пользователь форумов Лина.

По данным "Фонтанки", совпадение места (МСЦ) и времени начала исчезновения посылок клиентам «Почты России» в нескольких отделениях города объяснили тем, что "в МСЦ с понедельника, 12 декабря, сокращено множество сортировщиков, ваши посылки формировать некому". По мнению читателей, которые пообщались с операторами "Почты", в МСЦ перед Новым годом действительно скопилось огромное количество неразобранных посылок.

"В базе поиска их якобы помечают "Покинуло МСЦ" и забывают до лучших времен", – делятся читатели.

В "Почте России" на запрос "Фонтанки" ответили: "В связи с техническ­им сбоем незначительн­ая часть отправлений ­была рассортирована п­о другому адресу. Рук­оводством УФПС Санкт-Петербурга­ и Ленинградской обла­сти реализованы мероп­риятия по недопущению­ подобных инцидентов ­в будущем. Клиенты могут получит­ь информацию в едином­ контактном центре 8-800-2005-888­, по электронной почт­е, в мобильном прилож­ении и в официальных ­группах "Почты России" ­в социальных сетях. Информация о сокращен­иях работников магист­рального сортировочно­го центра Санкт-Петер­бурга не соответствуе­т действительности".

Каким образом посылки будут доставлены адресатам, предприятие не сообщило, но отметило, что сортировочный центр работает в штатном режиме­.


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