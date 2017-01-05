В Башкирии школьник умер после попытки показать "огнедышащего дракона"

Сотрудники следственного комитета по республики Башкортостан начали расследование в связи со смертью школьника в Уфимском районе. Согласно информации следствия, накануне, 4 января, двое несовершеннолетних ребят приобрели в магазине хозтоваров три баллончика с газом. 12-летний парень хотел показать своему приятелю фокус с «огнедышащим драконом». Набрав в рот газ, парень потерял сознание.

Другой школьник позвал взрослых. Мальчика госпитализировали в ближайшую больницу, однако спасти подростка не удалось.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства смерти 12-летнего школьника. Тело направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти мальчика.