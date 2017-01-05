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05.01.2017 13:48

Создатель «Шерлока» в стихах ответил на критику сериала

Один из создателей сериала «Шерлок» Марк Гатисс опубликовал в The Guardian стихотворение, в котором дает ответ «непрозорливому критику», сравнившему первую серию нового сезона с фильмами о Джеймсе Бонде.

В стихотворении Гатисс напоминает, что в книгах Артура Конан Дойля Шерлок Холмс никогда не стеснялся применить силу и знал приемы борьбы, с помощью которых победил Мориарти, а также неплохо боксировал.

«Стреляя в пигмеев и гончих из Ада, держался ли Шерлок викторианских правил?» – пишет Гатисс и отмечает, что Холмс всегда был готов применить кулаки.

Стихотворение Гатисса стало ответом на статью критика Ральфа Джонса под названием «Шерлок медленно превращается в искаженную версию Джеймса Бонда. Так продолжаться не может», которую опубликовала газета The Guardian 3 января. В статье говорилось, что Шерлок «забыл о трубке и скрипке», и что сериал превращается в боевик.

Первая серия четвертого сезона «Шерлока» с Бенедиктом Камбербэтчем вышла в эфир 1 января 2017 года. В сезоне три серии продолжительностью около полутора часов, следующая выйдет 8 января. В России сериал показывает Первый канал.

В 1912 году автор книг о Шерлоке Холмсе Артур Конан Дойль в стихах отвечал одному из критиков, мнение которого писателю показалось необоснованным, пишет The Guardian.

Источник: "Медуза"


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