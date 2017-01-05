В ХМАО возбуждено два дела о насилии полицейских по отношению к задержанному

Следственный комитет России возбудил два уголовных дела в отношении полицейских дежурной части ОМВД России и и.о. начальника отдела уголовного розыска по городу Пыть-Ях в ХМАО. Сотрудников полиции заподозрили в превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств, сообщается на сайте Следственного комитета по Ханты-Мансийскому округу.

По данным следствия, 22 декабря 2016 года оперативный дежурный, помощник оперативного дежурного и и.о. начальника отдела уголовного розыска по городу Пыть-Ях во время исполнения своих обязанностей применили в «отношении административно-задержанного мужчины физическое насилие и спецсредства — наручники».

Кроме того, трое сотрудников полиции без законных оснований поместили другого задержанного мужчину в камеру и применили наручники. Как рассказали в Следственном комитете, задержанный был через некоторое время отпущен без составления протокола о совершенном им административном правонарушении.

По факту данного происшествия были возбуждены уголовные дела по. «а, б» ч. 3 ст. 286 и п. «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств). Следствие изучает записи с камер видеонаблюдения и служебную документацию. Кроме того, были допрошены потерпевшие и свидетели, в том числе сотрудники полиции.

Двое сотрудников полиции, а именно оперативный дежурный и помощник оперативного дежурного, задержаны и решается вопрос об избрании им меры пресечения, отмечается на сайте ведомства.