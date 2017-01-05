Рыбный магазин обокрали на Гороховой

Продавца рыбного магазина в центре города заподозрили в краже выручки из сейфа и кассы.

Как стало известно «Фонтанке», директор рыбного магазина, расположенного на Гороховой улице, обратился в полицию Адмиралтейского района 4 января около 19.30. По предварительной информации, он сообщил, что около 15.00 обнаружил исчезновение из сейфа денежных средств в сумме более 70 тысяч рублей. После этого мужчина проверил кассу и обнаружил, что она также пуста. В ней якобы было около 5 тысяч рублей.

В своем заявлении бизнесмен сообщил о своих подозрениях в отношении одного из продавцов — 42-летнего уроженца Иркутской области.

По заявлению проводится проверка.