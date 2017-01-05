После аварийной посадки борта Москва - Калининград к медикам обратились шестеро

Следственный комитет продолжает расследование авиационного инцидента в калининградском аэропорту Храброво, где 3 января самолет выехал при приземлении со взлетно-посадочной полосы.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления СК РФ, шесть пассажиров обратились за помощью в медицинский пункт аэропорта. Установлено, что пассажирский самолет, выполняя рейс по маршруту Москва – Калининград, при посадке в аэропорту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, в результате чего произошел перелом передней стойки шасси.

Накануне сообщалось, что в связи с оказанием услуги по перевозке воздушным транспортом, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, возбуждено уголовное дело. На борту самолета находилось 5 членов экипажа и 167 пассажиров.

В настоящее время проводятся допросы пассажиров и экипажа самолета, сотрудников наземных служб аэропорта Храброво, специалистов в области безопасности полетов, выемка медицинских документов пассажиров, обратившихся за медицинской помощью, назначаются судебные медицинские экспертизы.