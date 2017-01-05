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05.01.2017 12:33

Директор «Ночлежки» обвинил МЧС в пиаре на чужих пунктах обогрева

В социальных сетях разворачивается скандал вокруг поста директора петербургской «Ночлежки» Григория Свердлина. Он обвинил региональное управление МЧС в пиаре на пунктах обогрева для бездомных.

На своей странице в Facebook Свердлин в ночь с 4 на 5 января опубликовал пост о том, что PR-служба МЧС (многих сотрудников которого "он очень уважает", заметил автор поста) уже которую зиму, как только наступают холода, "браво рапортует о том, что они развернули пункты обогрева для бездомных".

По словам директора «Ночлежки», который ссылается на телевизионный репортаж с участием представителя ГУ МЧС Игоря Кузьмина, последний рассказывает, что в связи с холодами они установили пункты обогрева по всему городу.

«Палатку на улице Академика Лебедева, 20, между тем установила еще 1 ноября "Ночлежка" совместно с администрацией Калининского района и комитетом по соцполитике. МЧС никаким местом не участвовало. Как и в установке других палаток. Когда мы вчера утром спросили МЧС, а не могут ли они в связи с холодами хотя бы развернуть полевую кухню и накормить горячим обитателей палатки, нам сказали, что кухня сломалась. Ну а потом поехали сниматься на фоне», – негодует глава общественной организации.

«А на сайте МЧС появилась публикация, что в связи с холодами ими установлены пункты обогрева и горячего питания. Дальше идет не список, а натуральный винегрет: приют "Ночлежки", 4 пункта обогрева и городские Дома ночного пребывания. Надо ли говорить, что ни к чему из этого МЧС не имеет ни малейшего отношения», – уверяет Свердлин.

По указанной ссылке действительно открывается релиз от ГУ МЧС по Петербургу, из текста которого, правда, не следует, что именно ведомство открыло пункты: «В связи с установившейся в Санкт-Петербурге морозной погодой, в Главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу принято решение об оказании поддержки городскому комитету по социальной политике в организации помощи бездомным гражданам».

Как пояснили «Фонтанке» в управлении, ежегодно при похолодании до -15 ГУ МЧС присоединяется к работе комитета по соцзащите по помощи социально незащищенным категориям граждан, оказавшимся на улице.

Для этого устанавливаются посты у уже существующих пунктов обогрева, так как к ним точно придут люди. Плюс ведомство открывает свои пункты с полевыми кухнями. Накануне их было создано 4. Количество и локация пунктов зависит от возможностей личного состава в том или ином районе.


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