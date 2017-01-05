Петербуржцы плавают на надувных лодках по затопленным островам в Таиланде

Туристы из Петербурга поделились с «Фонтанкой» кадрами отпуска на тайском острове Самуи, где продолжается наводнение.

Туристы из Петербурга поделились с «Фонтанкой» кадрами отпуска на тайском острове Самуи, где продолжается наводнение.

Несмотря на предупреждения туроператоров еще в конце декабря о том, что тайские острова Самуи и Пханган, а также ряд других южных муниципалитетов объявлены местными властями зоной стихийного бедствия из-за сильных ливней, которые спровоцировали наводнение, туристы продолжают туда ехать.

В частности, на «Фонтанку» прислали январские развлечения туристов на затопленных улицах Самуи, где из-за уровня воды 30-40 сантиметров было ограничено движение по автомобильным дорогам и повреждены линии электропередач.

Гости острова катаются по затопленным улицам на надувных лодках и принадлежностях для плавания. Местные жители уверяют, что такие ливни были в последний раз в Таиланде 10 лет назад.

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