В багаже пассажира в Храброво нашли «гранату»

Из-за туалетной воды в оригинальном флаконе в Храброво пассажиров не пускали в терминал.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, в калининградском аэропорту с 8.00 до 9.00 обезвреживали гранату, найденную возле пункта досмотра. «Пассажиров не впускали в здание аэропорта, на улице минус 10. Сотни людей мёрзли в давке на улице. Никакой информации и помощи от сотрудников не было», – отмечают читатели.

Как сообщили «Фонтанке» в правоохранительных органах Калининграда, в багаже пассажира рейса Калининград – Москва нашли туалетную воду в виде гранаты, которая и вызвала переполох. На место для проверки вызывали сотрудников транспортной полиции СЗФО.

На данный момент аэропорт работает в нормальном режиме.