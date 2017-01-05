В Парголово нашли тело мужчины в трусах и носках

Тело жителя Парголово в нижнем белье нашли днем 4 января на улице у сарая. Полиция выясняет обстоятельства его гибели.

Как стало известно «Фонтанке», тело мужчины на вид лет 40 нашли у частного дома на улице 1-го Мая в поселке Парголово Выборгского района Петербурга около 15 часов 4 января.

Погибший был только в нижнем белье – в трусах, майке и носках. Полиции удалось установить личность погибшего — им оказался 48-летний житель Калининского района, который числится как без вести пропавший.