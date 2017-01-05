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05.01.2017 11:45

Спецслужбы США заявили о доказательствах причастности России к кибератакам

Разведывательные службы США заявили, что им удалось получить «неопровержимые доказательства» того, что Россия якобы причастна к передаче через третьих лиц сайту WikiLeaks материалов, полученных путем взлома, сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Отмечается, что доклад с доказательствами должен был быть представлен нынешнему президенту США Бараку Обаме 5 января, а избранному президенту страны Дональду Трампу 6 января, однако, по словам неназванных чиновников, документ все еще находится в разработке.

Источник: "Газета.ру"


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