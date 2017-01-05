В московских аэропортах сегодня задержаны более 30 рейсов

В Москве из-за сильной метели сегодня задерживаются в общей сложности более 30 авиарейсов, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

В Шереметьево задержано 7 вылетов, 12 отменено. В Домодедово 24 рейса задержали, один убрали из расписания. Во Внуково и Жуковском изменений в графике полётов нет.

Однако в пресс-службах Домодедово и Шереметьево радиостанции заявили, что воздушные гавани работают в штатном режиме.

«По данным оперативных служб, как и на протяжении всех новогодних праздников, погода крайне благоприятная. Видимость в районе аэродрома превышает 8 тысяч метров, поэтому с точки зрения метеоусловий ограничений на работу аэропорта нет», – заявил официальный представитель аэропорта Домодедово Александр Власов.

Напомним, сегодня МЧС объявило в московском регионе экстренное предупреждение из-за усиления ветра и метели.