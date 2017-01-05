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05.01.2017 11:24

Мужчина упал с четвертого этажа на Ленской улице

Пострадавшего при падении с четвертого этажа в Красногвардейском районе госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как стало известно «Фонтанке», в полицию Красногвардейского района около 3 ночи 5 декабря поступила информация о том, что на первом этаже парадной дома на Ленской улице лежит мужчина. Прибывшие на место сотрудники полиции и скорой нашли в указанном месте 31-летнего жителя дома. Мужчина, ранее судимый за хранение наркотиков, снимал квартиру на 4-м этаже. Он, предположительно, упал в лестничный пролет с 4-го этажа.

В тяжелом состоянии его госпитализировали в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе.


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