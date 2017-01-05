В парке 50-летия Октября насмерть замерзла женщина

Тело женщины со следами обморожения нашли утром 4 января в парке имени 50-летия Октября в Красногвардейском районе.

Как стало известно «Фонтанке», сообщение о том, что в парке напротив дома 5, корпус 1, по улице Маршала Тухачевского лежит тело женщины, поступило в полицию Красногвардейского района 4 января около 11.15 утра.

Погибшая на вид лет 40-45 в синем пуховике и черных сапогах не имела при себе документов. Прибывшие на место эксперты не нашли на теле следов насильственной смерти, зато нашли следы обморожения.

Тело направлено в морг для установления причины смерти.