В Сертолово мажор на «Гелендвагене» пострелял из «Калашникова» по березкам

Видео развеселой стрельбы 23-летний сертоловец выложил в Инстаграм, а коллеги из 47news придали ему ускорения в просмотрах.

Видео развеселой стрельбы 23-летний сертоловец выложил в Инстаграм, а коллеги из 47news придали ему ускорения в просмотрах.

Если люди так зажигают, да еще выкладывают шоу напоказ, значит, они стремятся к публичности. Так подумали ночью в редакции 47news и решили абсолютно безвозмездно прорекламировать местного "крутыша".

Разумеется, особую энергию придал коллегам родной, областной госномер – "О 015 МР 47". Сразу заметим, что серия "ОМР" ранее была закреплена за полицией и до сих пор считается модной.

Что касается цифр "015", то на них ранее перемещался кто-то из руководства ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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