Полиция проверяла аэропорт «Пулково» из-за уставшего от праздников мужчины

Три часа полиция осматривала все уголки трех терминалов «Пулково» из-за анонимного звонка с требованием оставить абонента в одиночестве.

Как стало известно «Фонтанке», неизвестный мужчина позвонил 4 января около 22.10 в дежурную часть полиции «Пулково» и сообщил, что если его не оставят дома одного, то ближайший привод (пост установки навигационных приборов аэропорта) будет заминирован.

Правоохранители проверяли три терминала «Пулково» с 22.20 четвертого января до 00.05 пятого января. Эвакуация пассажиров и сотрудников не проводилась.

Взрывчатых веществ и взрывных устройств на территории обнаружено не было. График полетов самолетов не нарушался.