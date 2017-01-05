На Измайловском школьника порезало упавшим сверху стеклом

Двенадцатилетний школьник получил серьезные травмы, когда выходил из парадной на Измайловском проспекте. На него упало стекло.

Как стало известно «Фонтанке», 12-летнего парня в тяжелом состоянии привезли в детскую городскую больницу № 19 около 22 часов 4 января. По предварительной информации, мальчика нашли у дома 7 по Измайловскому проспекту с серьезными травмами головы. Как говорят очевидцы, на ребенка с высоты пятого этажа упало стекло.

По факту полиция Адмиралтейского района проводит проверку.