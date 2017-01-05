Американец найден мертвым в фитнес-клубе на Королева

Следственный комитет устанавливает обстоятельства смерти американца в фитнес-клубе Приморского района.

Как стало известно «Фонтанке», тело 56-летнего уроженца штата Индиана нашли 4 января около 16.00 в помещении фитнес-клуба на проспекте Королева. На теле иностранца не нашли следов насильственной смерти, поэтому его увезли в морг для установления специалистами причины смерти.

Гражданина США находился в Петербурге по долгосрочной визе, которая истекала в марте 2017 года, и имел регистрацию в Приморском районе Петербурга.