Грабители вынесли из салона сотовой связи на Художников 25 мобильных

Полиция Выборгского района ищет двух грабителей, которые в салоне сотовой связи избили продавца и унесли два десятка мобильных телефонов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, нападение произошло 4 января около 10.20 в салоне, расположенном в доме 15/1 на проспекте Художников. Двое мужчин вошли в магазин, где избили 19-летнего продавца, разбили витрину, похитили около 25 мобильных телефонов и деньги из кассового аппарата, после чего с места происшествия скрылись. Пострадавший госпитализирован.

В настоящее время полицией устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудниками приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников.