Рейс из Петербурга стал первым приземлившимся в Храброво после открытия

Самолеты с пассажирами трех рейсов из Петербурга в Калининград вылетели рано утром 5 января.

На электроном табло аэропорта Пулково указано, что время вылета трех бортов варьируется от 6.47 до 6.55.

В самом Калининграде сообщают, что 5 января рано утром приземлился первый после инцидента с А321 самолет. Это был рейс № FV 6325 из Санкт-Петербурга. Сам аэропорт был открыт в 06:00. В данный момент, согласно онлайн-табло Храброво, ожидается еще 4 рейса из Северной столицы.

Напомним, что Храброво закрывали практически на сутки из-за аварии, случившейся вечером 3 января. Самолет рейса Москва – Калининград выкатился на 5 метров со взлетно-посадочной полосы. Пассажиры и экипаж — 171 человек – не пострадали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей") УК РФ. Самолет с полосы убрали только к двум часам ночи 5 января.