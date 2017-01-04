Скончался основатель группы "Поющие гитары" Анатолий Васильев

Анатолий Васильев, легендарный советский музыкант, гитарист и основатель первого в СССР вокально-инструментального ансамбля "Поющие гитары", скончался в Петербурге на 82-м году жизни 4 декабря 2017 года.

Как стало известно "Фонтанке", причиной смерти стал, по предварительным данным, сердечный приступ.

Гитару Васильева советские кинозрители слышали в фильмах "Я шагаю по Москве", "Любить" и "Начало". "Поющие гитары" под руководством Анатолия Васильева по сути создали жанр вокально-инструментального ансамбля в СССР. Через этот ленинградский коллектив прошли Юрий Антонов, Ирина Понаровская; группа впервые исполняла мелодии Микаэла Таривердиева и Андрея Петрова. Это первый в истории отечественной популярной музыки профессиональный коллектив, давший имя всему жанру ВИА и послуживший образцом для многочисленных последователей и эпигонов.