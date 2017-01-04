Еще
00:04 05.01.2017
Пришлите свою новость!
04/01
Скончался основатель группы "Поющие гитары" Анатолий Васильев
04/01
Около ресторана в Стамбуле произошла стрельба
04/01
Британский журнал назвал Набиуллину лучшим главой Центробанка в Европе
04/01
Более 100 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в США
04/01
Аэропорт "Храброво" до 22 часов не откроется
04/01
На "Брусничном" в сторону России в пробке стоят 470 машин
04/01
В Германии задержан второй подозреваемый в причастности к теракту в Берлине
04/01
Скончался первый командир отряда пилотов космического корабля «Буран»
04/01
Боевики ИГ могут получать финские социальные пособия
04/01
Спрос на финскую визу в 2016-м упал на треть
04/01
Число пострадавших при аварии с поездом в Нью-Йорке возросло до 76
04/01
Кота британского кабмина заподозрили в поддержке Brexit
04/01
Telegram разрешил удалять отправленные сообщения
04/01
К эвакуации А-321 в Калининграде привлекут технику Балтфлота
04/01
Россияне не получат бесплатных «электронных паспортов»
04/01
Пятерых задержанных за пикеты в поддержку Дадина в Москве отпустили
04/01
Петербуржец, дошедший пешком до Владивостока, возвращается домой
04/01
Израильский солдат признан виновным в убийстве раненого палестинца
04/01
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Нью-Йорке
04/01
Хэштег #ГдеИльдарДадин? вышел в топ Твиттера, но не помог найти оппозиционера
04/01
Главы Молдавии и Приднестровья встретились впервые за восемь лет
04/01
Марин Ле Пен призвала ЕС отказаться от евро
04/01
В Турции задержали выходцев из России по подозрению в теракте в Стамбуле
04/01
Петербургским автомобилистам начали выдавать крымские номера
04/01
Открытие аэропорта Храброво задержано еще на два часа
04/01
Wikileaks пообещал 20 тысяч долларов за данные об уничтожении документов в Белом доме
04/01
Экс-тренер российских биатлонисток призвал отстранить команду от зимней Олимпиады
04/01
Путин поручил Генпрокуратуре проверить региональные программы капремонта
04/01
В Китае вооруженный ножом мужчина напал на детский сад
04/01
Минобороны ответило на обвинения главы ЦРУ
04/01
Детей эвакуировали с елки на «Ленфильме»
04/01
За 2016 год турпоток между Россией и Финляндией упал на пять процентов
04/01
Петербуржец оставил ружье у банкомата в метро
04/01
Президент Турции назвал цель терактов в Стамбуле
04/01
В Финском заливе пропало судно с тремя рыбаками
04/01
В Москве задержали шестерых участников пикета в поддержку Ильдара Дадина
04/01
Аэропорт в Калининграде обещают открыть в 16 часов
04/01
Приостановка лицензии "Евролайнс" за два дня коснулась 1300 пассажиров Lux Express
04/01
В Хельсинки автомобиль сбил четырёх пешеходов из-за приступа у водителя
04/01
Самолет Минобороны вылетел из Москвы в Сирию. На борту везут артиста
04/01
Ребенка под Гатчиной чуть не убило печью
04/01
Рейс Рига-Петербург отменен из-за снега, завалившего аэропорт отправления
04/01
Госдеп не видит проблемы в проведении совместных учений России и Филиппин
04/01
Уже три рейса на Калининград задержаны в Петербурге
04/01
На проспекте Медиков катер задел трамвайные провода
04/01
Установлена личность террориста из клуба в Стамбуле
04/01
На станции Поповка женщина отпугнула насильника сказкой о венерической болезни
04/01
Два рейса из Петербурга в Калининград задержаны из-за закрытия аэропорта прибытия
04/01
На Белградской легковушка перевернулась после ДТП
04/01
Восьмиклассница в Петербурге сбежала от родителей через окно
04/01
Два человека в Колпино были ранены из самодельного пистолета
04/01
Управляющий турфирмой задержан за попытку кражи из банкомата в Пушкине
04/01
На «Коле» водитель «Лады» разбился о столб
04/01
ЦРУ обвинило Россию в использовании в Сирии тактики выжженной земли‍
04/01
На бетонном заводе в Старо-Паново тушат сильный пожар
04/01
Свастику с черепом нарисовали на фасаде дома на Колокольной
04/01
Tequilajazzz сыграет электрические «Украденные шедевры»
04/01
"Каста" выступит в Петербурге после долгого перерыва
04/01
Театр.Doc расскажет петербуржцам про "современную любовь в современном мире"
03/01
В Раухфуса доставили девушку после удара копытом в лоб
03/01
Смольный отказался от строительства рынка для торговцев с Апрашки на Московском шоссе
03/01
Дежурные поликлиники и травмпункты 4 января
03/01
Скайп предсказали в СССР 57 лет назад
03/01
Киев пообещал наказать Ле Пен за признание референдума в Крыму
03/01
Устюгов одержал победу в скиатлоне на "Тур де Ски"
03/01
Смольный опубликовал «черный список» должников по аренде
03/01
СМИ: Один из главарей ИГ проник в Европу с 400 террористами
03/01
В General Motors опровергли заявления Трампа
03/01
Додон лишил экс-президента Румынии молдавского гражданства
03/01
Украина запретила первый в 2017 году российский сериал
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
04.01.2017 22:11

Около ресторана в Стамбуле произошла стрельба

Около одного из ресторанов в стамбульском районе Фатих в Турции произошла стрельба, сообщает турецкое издание Hurriyet.

Перестрелка началась в 17.30 по местному времени. Инцидент, вероятно, носил криминальный характер, отмечает издание.

В результате инцидента есть пострадавшие, в том числе владелец ресторана Осман Йылмаз. Точное число пострадавших уточняется. Подозреваемые скрылись с места происшествия на автомобиле, который разыскивает полиция.

Телеканал Haberturk называет происшествие «профессиональным вооруженным нападением» и сообщает как минимум о трех пострадавших в результате перестрелки.По данным телеканала, в атаке принимали участие два вооруженных человека. Кроме владельца ресторана, пострадал один из сотрудников сотрудник университета Кадир Хас. Один из свидетелей также сообщил о том, что лобовое стекло его машины разбило пулей.

Пострадавшие были доставлены в больницу, на месте происшествия продолжает работу полиция.

Источник: РБК


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Молодежный еврейский центр «Гилель»
02.11.2016 10:45

Петербуржцы смогут съездить этой зимой в Израиль бесплатно

Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20

За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду

Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Yolkki Village
21.10.2016 16:35

Господдержка ипотеки будет действовать до конца года

По программе господдержки ипотеки определенным банкам предоставляется возможность выдавать кредиты с пониженной ставкой за счет средств бюджета, которые Правительство частично направляет на жилищное кредитование.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Около ресторана в Стамбуле произошла стрельба
Более 100 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в США
Аэропорт "Храброво" до 22 часов не откроется
В Германии задержан второй подозреваемый в причастности к теракту в Берлине
Число пострадавших при аварии с поездом в Нью-Йорке возросло до 76
К эвакуации А-321 в Калининграде привлекут технику Балтфлота
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Нью-Йорке
В Турции задержали выходцев из России по подозрению в теракте в Стамбуле
Открытие аэропорта Храброво задержано еще на два часа
В Китае вооруженный ножом мужчина напал на детский сад
Новогодний корпоратив в «Бали» приправили мордобоем
Кинули конкуренты? Закажи их
Где взрывать в Петербурге
ФСБ передала привет Израйлиту от Тимченко
Битва за алкоголь
Сколько с полицией ни пей, она все вынесет
Перегруз и атака - версии крушения Ту-154
Военный ТУ-154 пропал с радаров
Два по сто миллионов в один Следком
Женское в деле генерала Быкова
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Петербуржец, дошедший пешком до Владивостока, возвращается домой

Best [Фонтанка.Офис] 2016

архив "ДП",Коньков Сергей

Что случилось с архитектурой в 2016-м?

Скайп предсказали в СССР 57 лет назад

Б - буквально

Андрей Фёдоров/Trend/ДП

Цифры года

Новости компаний
Молодежный еврейский центр «Гилель»
02.11.2016 10:45
Петербуржцы смогут съездить этой зимой в Израиль бесплатно
Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20
За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду
Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Yolkki Village
21.10.2016 16:35
Господдержка ипотеки будет действовать до конца года
По программе господдержки ипотеки определенным банкам предоставляется возможность выдавать кредиты с пониженной ставкой за счет средств бюджета, которые Правительство частично направляет на жилищное кредитование.
Yolkki Village
13.10.2016 16:06
Конкурс в социальных сетях от ЖК Yolkki Village
Совсем скоро наступит последний день второго осеннего месяца. А это значит, что грядёт самый таинственный праздник в году - Канун Дня Всех Святых, более известный как Хэллоуин.
Задай вопрос эксперту!
06.10.2016 17:02
Безопасные финансы
Читая новости или статьи по финансовой тематике, Вы имеете возможность задать вопрос, не отходя от сайта. На этой неделе принимаем ваши вопросы по теме: безопасные финансы
СК «РЕСПЕКТ»
30.09.2016 11:15
Страховщики помогают программе переселения из аварийного жилья
По плану федеральной программы расселения граждан из ветхого жилья, к сентябрю 2017 года во всей стране должна быть решена проблема аварийного жилищного фонда. Но часто реализации программы мешает недобросовестное исполнение обязательств строительными организациями.
ТРК «Порт Находка»
07.09.2016 18:15
На открытии ТРК «Порт Находка» будет разыгран скутер
10 сентября среди всех участников открытия II очереди ТРК «Порт Находка» будет разыгран стильный скутер. Начало праздника в 12.00.
Ленстройтрест
12.08.2016 17:06
Ленстройтрест признан самым клиентоориентированным застройщиком Ленинградской области
Союз строительных организаций Ленобласти (ЛенОблСоюзСтрой) вручил награды лучшим предприятиям и организациям отрасли. Самым клиентоориентированным застройщиком региона признан Ленстройтрест – за работу над голландским кварталом Янила Кантри
ПАО «Сбербанк России»
19.07.2016 10:34
Сбербанк запускает летнюю акцию по потребительским кредитам
Снижение ставок составило до 2 п.п. Минимальная ставка по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» теперь составляет 13,9% годовых, по «Потребительскому кредиту без обеспечения» - 14,9% годовых, условия действуют для кредитов на сумму от 400 000 рублей.
Yolkki Village
05.07.2016 17:35
ЖК Yolkki Village проводит акцию с ресторанами города на Неве
С 4 июля получить приятную скидку 5% от любого чека в одном из лучших ресторанов города "Парк Джузеппе" или "Паруса на Крыше" станет очень просто. Для этого необходимо сфотографироваться в тамаресках, расположенных в этих замечательных ресторанах
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.