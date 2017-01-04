Около ресторана в Стамбуле произошла стрельба

Около одного из ресторанов в стамбульском районе Фатих в Турции произошла стрельба, сообщает турецкое издание Hurriyet.

Перестрелка началась в 17.30 по местному времени. Инцидент, вероятно, носил криминальный характер, отмечает издание.

В результате инцидента есть пострадавшие, в том числе владелец ресторана Осман Йылмаз. Точное число пострадавших уточняется. Подозреваемые скрылись с места происшествия на автомобиле, который разыскивает полиция.

Телеканал Haberturk называет происшествие «профессиональным вооруженным нападением» и сообщает как минимум о трех пострадавших в результате перестрелки.По данным телеканала, в атаке принимали участие два вооруженных человека. Кроме владельца ресторана, пострадал один из сотрудников сотрудник университета Кадир Хас. Один из свидетелей также сообщил о том, что лобовое стекло его машины разбило пулей.

Пострадавшие были доставлены в больницу, на месте происшествия продолжает работу полиция.