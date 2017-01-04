Аэропорт "Храброво" до 22 часов не откроется

Рейсы из Петербурга в Калининград, которые были намечены на утро 4 января, отменены. Как сообщил "Фонтанке" официальный представитель авиакомпании "Россия", по данным, которыми располагает авиакомпания, аэропорт Калининграда закрыт до 22.00 МСК. Рейсы 6323 и 6324, которые должны были выполняться ранним утром 4 января – отменены. Пассажиры пересажены на более поздние рейсы FV6325/6326, FV6327/6328 и FV6329/6330.

Первые рейсы в Калининград – FV6325/6326 и FV6329/6330 – авиакомпанией "Россия" будут выполнены на воздушном судне большей вместимости – Airbus A-320.

Пассажиры обслуживаются согласно Федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании – им предоставляются напитки и горячее питание.