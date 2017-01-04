Британский журнал назвал Набиуллину лучшим главой Центробанка в Европе

Британский журнал The Banker назвал главу российского Центробанка Эльвиру Набиуллину лучшим председателем Центробанка года в Европе. Соответствующий рейтинг опубликован на официальной странице журнала.

«Центральный Банк России за последние несколько лет проделал большую работу: вывел страну из экономического кризиса, в сочетании с девальвацией валюты и проблемами банковского сектора», — пишет журнал. По словам авторов рейтинга, пройти через трудности российской экономике помогла «сильная рука» ​ Набиуллиной, в результате чего в 2017 году в России можно ожидать экономического роста.

Среди достижений Эльвиры Набиуллиной The Banker отметил низкий уровень инфляции в стране, который, по данным издания, ранее никогда не падал до уровня 6,1% в год, однако благодаря усилиям главы Центробанка замедлился до рекордных 6% к концу 2016 года против 12,9% на начало года.

Вторым значимым достижением Центробанка под руководством Набиуллиной издание называет жесткие меры по оздоровлению банковского сектора, которые привели к отзыву лицензий «у трети кредитных организаций России».

Кроме того, отмечает The Banker, Набиуллина совместно с Минфином работает над концепцией новой пенсионной системы.

Годом ранее лучшим руководителем ЦБ в Европе по версии The Banker был глава Банка Англии Марк Карни.