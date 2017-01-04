Число пострадавших при аварии с поездом в Нью-Йорке возросло до 76
В результате аварии с пригородным поездом в Бруклине, районе Нью-Йорка, пострадали, по последним данным, 76 человек, а не 37, как передавали ранее. Об этом сообщает NBC со ссылкой на информацию властей.
Как сообщалось, из-за аварии поезд накренился. На снимках инцидента видно, что некоторые окна в вагонах разбиты, сломаны двери. Также наблюдалось задымление станции.
Задержки в движении поездов ожидаются не только на линии, где произошла авария, но и на других маршрутах.
На месте происшествия работают экстренные службы, пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Источник: "Газета.ру"