Число пострадавших при аварии с поездом в Нью-Йорке возросло до 76

В результате аварии с пригородным поездом в Бруклине, районе Нью-Йорка, пострадали, по последним данным, 76 человек, а не 37, как передавали ранее. Об этом сообщает NBC со ссылкой на информацию властей.

Как сообщалось, из-за аварии поезд накренился. На снимках инцидента видно, что некоторые окна в вагонах разбиты, сломаны двери. Также наблюдалось задымление станции.

Задержки в движении поездов ожидаются не только на линии, где произошла авария, но и на других маршрутах.

На месте происшествия работают экстренные службы, пострадавшим оказывается медицинская помощь.