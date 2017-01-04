Кота британского кабмина заподозрили в поддержке Brexit

Кот Ларри — один из главных мышеловов британского правительства — был замечен в новом ошейнике с британским флагом, пишет The Telegraph.

Как отмечается, пользователи соцсетей предположили, что Ларри таким образом подчеркнул свою поддержку скорому выходу Великобритании из Евросоюза.

Впрочем, представитель главного мышелова сообщил, что, скорее всего, новый ошейник был просто подарком от одного из сотрудников британского кабмина.