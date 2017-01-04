Telegram разрешил удалять отправленные сообщения

Мессенджер Telegram в последнем обновлении внедрил функцию, которая позволит удалять уже отправленные и прочитанные собеседником сообщения. Об этом говорится в блоге компании.

Подобная возможность появится в версии 3.16. С ее помощью можно будет удалять отправленные в течении 48 часов сообщения — и они также пропадут у собеседника. Таким образом, как отмечается, мессенджер хочет помочь пользователям избежать ошибок, допущенных в пятницу вечером.

Также в Telegram добавлены еще несколько небольших нововведений, в том числе кнопка быстрого возврата к концу переписки. Добавлены и несколько новых эмодзи для пользователей на Android.

Разработчики, помимо прочего, внедрили функцию, которая позволит отслеживать весь трафик, полученные через Wi-Fi или мобильный интернет.