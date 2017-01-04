Россияне не получат бесплатных «электронных паспортов»

1 января закрылся масштабный проект раздачи универсальных электронных карт (УЭК). Такой закон подписал президент России Владимир Путин.

Проект УЭК был запущен в 2010 году. Предполагалось, что специальная пластиковая карта заменит гражданам удостоверение личности при получении государственных и муниципальных услуг, в том числе будет включать в себя полис обязательного медицинского страхования и пенсионного страхования, банковскую карту, водительское удостоверение и иные приложения, а также усиленную квалифицированную электронную подпись. Причем сами россияне могли получить карту бесплатно, а с 2014 года планировалось начать «всеобщую УЭКизацию» – принудительную эмиссию карт всему населению, не подавшему специальных заявлений об отказе от получения УЭК. Но из-за неготовности инфраструктуры и дефицита бюджетного финансирования эти планы многократно откладывались.

Новый закон, принятый в последние дни минувшего года, упраздняет статус УЭК как инструмента для получения государственных и муниципальных услуг, а также полиса медицинского и пенсионного страхования. Таким образом, уже с 1 января граждане не смогут бесплатно получить такую карту.

Фактически на смену УЭК пришла Национальная система платежных карт «МИР». Как и в ситуации с универсальной картой, планируется в обязательном порядке использовать ее для получения государственных пенсий, пособий и иных выплат. Кроме того, все торговые и иные предприятия (кроме микробизнеса) обязаны принимать «МИР» для оплаты товаров и услуг.

Напомним, что для реализации масштабного проекта эмиссии универсальных карт была создана специальная федеральная уполномоченная организация – АО «УЭК». Ее акционерами стали ОАО «Сбербанк России», банки «УралСиб», АК «Барс» и РТИ «Микроэлектроника». По последним данным этой компании, картами уже охвачено более 25 млн человек. В Санкт-Петербурге ее можно использовать для оплаты проезда в городском пассажирском транспорте. Хотя из 6,5 тысячи заявок на получение УЭК, поданных активными жителями Северной столицы, удовлетворено менее 2,5 тысячи.