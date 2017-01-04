Пятерых задержанных за пикеты в поддержку Дадина в Москве отпустили

Пятеро активистов, ранее 4 января задержанных за одиночные пикеты в поддержку Ильдара Дадина, вышли из ОВД «Якиманка». Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Речь идет о Елене Захаровой, Марии Рябиковой, Татьяне Тарвит, Леониде Дуброво и Павле Кузнецове. На них были составлены протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП (о нарушении порядка проведения публичных мероприятий).

В ОВД пока остается еще один активист, Михаил Лашкевич, который отказался подписывать протокол. Сейчас полицейские ищут понятых, чтобы засвидетельствовать его отказ. Позднее стало известно, что сотрудники ОВД удовлетворились тем, что Лашкевич подтвердил свой отказ под запись, и выпустили его.

Все шестеро активистов были задержаны днем 4 января возле здания ФСИН России на Житной улице в Москве. Они стояли в одиночных пикетах с плакатами «Где Ильдар Дадин?»

Ильдар Дадин более месяца назад был этапирован из карельской колонии в Сегеже, однако до сих пор его близкие не знают, где он находится. Ранее с просьбой к ФСИН сообщить местонахождение Дадина обратились писатели, правозащитники и журналисты.

В 2014 году суд приговорил Дадина к трем годам лишения свободы за неоднократное нарушение правил проведения митингов; позднее срок был снижен до двух с половиной лет. В ноябре 2016 года активист пожаловался на пытки и регулярные избиения в колонии, однако ФСИН позднее заявила, что проверка не подтвердила применение к Дадину физической силы.