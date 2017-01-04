Петербуржец, дошедший пешком до Владивостока, возвращается домой
Сергей Щеулин из Санкт-Петербурга, добравшийся до Владивостока после почти двухлетнего пешего пути, возвращается домой, сообщает группа в социальных сетях, посвященная путешественнику.
По информации группы в социальных сетях, Сергей дошел до Дальнегорска, куда к нему и приехала мама.
"Сергей с мамой поехали в Хабаровск. Там погостят и отправятся домой", — говорится в сообщении.
Друзья. 2 января , как и предсказывал Серега, закончилось его путешествие, просто он не много, не так истолковал информацию:). Серега летит домой с матерью, которая следила за его передвижениями и сильно переживала. Путешествие длинною в тысячи километров для него закончилось, не знаю как для вас, а для меня это лучший подарок на НГ, так как всегда болела за него душа и хотелось вот примерно такого завершения . Благодаря всем вам эта встреча с матерью состоялась , ведь разве бы она смогла узнать где ее сын , если бы мы все вместе не дали огласку этому путешествию? Неравнодушные к Сереге, помогли отправиться Сереги из Агзу на вертолете на встречу к матери, неравнодушные к Сереге, помогли добраться матери Сергея до места встречи, спасибо всем вам. Сомневаюсь, что вообще , Серега бы выжил , не встречая вас всех , которые его и обогревали, кормили и всем необходимым радовали, спасибо вам огромное, все вместе , мы наверное помогли спасти человеку жизнь. Серега появился в нашей жизни не просто так, думаю многие задумались над чем-то, многие что-то изменили в своей жизни и в себе. Серега настоящий пример, того, как можно жить счастливо не привязываясь к материальному, что так сильно волнует нас с вами. Серега настоящий пример, как можно любить всех и всюду, не смотря на их отношение к тебе. Серега добреющей и светлейшей души человек ,конечно не без своих причуд, но эти причуды , только нас смущали , а он просто не боялся быть самим собой, если бы мы все не были загнаны в рамки и правила социума, то мы тоже может не стеснялись бы носить в шапке камни, вешать гаечный ключ на шею итд , а ведь каждому такому , как нам казалось причудливому поведению, были свои объяснения. Серега хотел дойти до Владивостока и повидать Россию, свою миссию он давно выполнил, но просто не хватало ему какого-то толчка , ситуации , чтобы благополучно вернуться домой, а это ведь бы был ещё тяжелее путь, поэтому все произошло, так как должно было произойти. Кто знает, может мама Сереги нас ещё порадует фото Сереги с Питера , а может даже когда-нибудь мы опять увидим Серегу в пути, это конечно будет его выбор, но лично мне было бы спокойней, чтоб все же он остался дома с семьёй
Как сообщалось ранее, во Владивосток путешественник прибыл в мае, затем планировал отправиться на Сахалин. Во Владивостоке люди звали Сергея к себе домой переночевать, так как денег на гостиницу или хостел у него нет.
Источник: РИА Новости