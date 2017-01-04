Израильский солдат признан виновным в убийстве раненого палестинца

Израильский солдат Элор Азария, который застрелил раненого палестинского солдата, был признан судом виновным в убийстве. Об этом сообщает Haaretz.

Убийство произошло в марте прошлого года и попало на видео. На нем палестинский боевик, ранее напавший на Азарию с ножом, уже ранен и обездвижен.

Судебный процесс над израильским солдатом, как отмечается, растянулся на много месяцев. При этом случай вызвал широкий общественный резонанс. Многие израильские политики, особенно правого толка, призвали помиловать солдата, а перед зданием суда собрались протестующие против приговора.

Судья постановил, что 20-летний Азария убил палестинца без какой-либо весомой причины. Ему грозит до 20 лет заключения.