Пассажирский поезд сошел с рельсов в Нью-Йорке

Пассажирский поезд сошел с рельсов в Бруклине, одном из районов Нью-Йорка, в результате чего пострадали по меньшей мере 37 человек. Об этом сообщает NBC.

По информации телеканала, из-за аварии поезд накренился. На снимках инцидента видно, что некоторые окна в вагонах разбиты, сломаны двери. Также наблюдалось задымление станции.

Компания Long Island Rail Road, на железнодорожных путях которой произошла авария, предупредила о возможных задержках поездов в связи с инцидентом. В настоящий момент устанавливаются причины случившегося.

В октябре прошлого года около 100 человек пострадали при сходе с рельсов поезда в Нью-Йорке.