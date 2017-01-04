Хэштег #ГдеИльдарДадин? вышел в топ Твиттера, но не помог найти оппозиционера

Семья первого осужденного за нарушения правил проведения митингов больше месяца не может узнать, куда этапировали из колонии в Карелии Ильдара Дадина. Поискам не помог и флешмоб с хэштегом #ГдеИльдарДадин, который организовали в Рунете.

Супруга Ильдара Дадина Анастасия Зотова ведет на своей странице в Facebook отсчет дней, в течение которых она не может получить от ФСИН информацию о месте, куда этапировали ее супруга Ильдара Дадина, осужденного по статье 212.1 (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) УК РФ. 5 декабря ведомство сообщило о том, что его увезли из колонии № 7 в карельском городе Сегеже после скандала с письмом о пытках, примененных к Дадину.

Ни в карельском ФСИН, ни во ФСИН Кировской области, куда, по данным «Фонтанки», его могли этапировать, ни во ФСИН Алтайского края (туда, по данным СМИ, Дадина также могли увезти), Зотовой не предоставили конкретной информации. Из полученных писем ясно, что, если бы осужденного к ним доставили, то в течение 10 дней он бы связался с каким-либо родственником – по своему выбору. Однако семья Дадина таких звонков или писем не получала.

На данный момент о судьбе мужчины неизвестно уже 32 дня. После предновогоднего сообщения Зотовой в Facebook пользователи Рунета запустили флешмоб с вопросом — #ГдеИльдарДадин? К нему присоединился, в частности, ряд политиков, в том числе и петербургский депутат Борис Вишневский, который направил официальный запрос во ФСИН РФ. В нем законодатель просит директора ведомства в кратчайшие сроки уведомить родственников о местонахождении Дадина. Пока ответов от ФСИН семье не поступало.

Сама Зотова связывает происходящее с разбирательством о законности статьи, по которой был осужден ее супруг, в Конституционном суде РФ. «Если до 24 января Ильдар не найдётся, то слушаний в Конституционном суде по статье 212.1 УК РФ не будет, так как для этого необходимо письмо Ильдара с подписью начальника колонии», – уверена женщина.