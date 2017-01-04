Главы Молдавии и Приднестровья встретились впервые за восемь лет

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский встретился с президентом Молдавии Игорем Додоном, говорится на сайте главы Приднестровья.

Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили вопросы перемещения граждан, признания всех документов и связи. Красносельский подчеркнул, что «встреча была насыщенная, а дальнейшее — это работа двух сторон».

Додон выразил мнение, что в обязанности глав государств входит сделать все возможное для улучшения благосостояния граждан. В этом ключе были затронуты вопросы, связанные с экономикой Молдавии и Приднестровья. Красносельский подчеркнул, что важно создать условия, при которых «люди не были заложниками политики».

При этом политические вопросы стороны не обсуждали. Додон заявил, что вопрос об обсуждении статуса Приднестровья будет решен позже, когда граждане обеих республик увидят конкретные результаты от принятых на этой встрече решений.

Во встрече, которая длилась более 1,5 часа, также приняли участие и.о. министра иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев и советник президента Молдавии Василий Шова. ​