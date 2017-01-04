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Федор Погорелов
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04.01.2017 17:22
5 Комментариев

Салю, Шалуп!

Волшебным образом «Зенит» умудрился продать Витселя с Халком за примерно те же деньги, которые так громко прозвучали в августе 2012 года.
Салю, Шалуп!

Во вторник, 3 января, «Зенит» и клуб из Китая «Тяньцзинь Цюаньцзянь» официально объявили о переходе полузащитника Акселя Витселя. Я, к стыду своему, гуглил, что это за клуб из третьего по размеру города Китая. Впрочем, в этом сюжете важно другое: волшебным образом «Зенит» умудрился продать Витселя с Халком за примерно те же деньги, которые так громко прозвучали в августе 2012 года.

100 миллионов евро, а именно столько «Зенит» заплатил за Халка и Витселя «Порту» и «Бенфике», казались какой-то невероятной суммой для российского футбола. Впрочем, почему казались: они ею и были. Оба игрока покупались, чтоб «Зениту» было повеселее в Лиге чемпионов; мало кто помнит, что стоили они одинаково, а еще 20 миллионов ушло на зачистку прав на Халка: в бразильском футболе часто бывает так, что права на игрока принадлежат не только клубу, но и ряду физических лиц, которые оказывали помощь на длинном пути становления профессионального футболиста.

Я не возьмусь делать выводы, оправдались ли вложенные средства, не возьмусь в первую очередь потому, что не хочу своим скепсисом портить новогоднее настроение. Казалось, что пресловутые миллионы, потраченные в 2012 году, так и растворятся в российских футбольных потоках. «Зениту» помог растущий китайский рынок: летом за 55 миллионов евро в китайский клуб «Шанхай СИПГ» перешел Халк. Затем туда же перешел физиотерапевт «Зенита» Эдуардо Сантос (кстати, это единственный известный мне случай, когда клуб заработал на переходе медработника: китайцам пришлось выкупить контракт Сантоса у «Зенита»). Осенью к Халку присоединился Андре Виллаш-Боаш. «Тяньцзинь Цюаньцзянь» по разным источникам заплатил за Витселя то ли 7 миллионов евро, то ли 21, мне больше нравится вторая цифра. Важно помнить, что летом бельгиец становился свободным агентом.

Если кто-то пропустил, то минувшим летом Витсель практически перешел в «Ювентус» из Турина, клуб, который уверенно лидирует в серии А. Бельгиец провел в офисе клуба 12 часов, но незадолго до полуночи стало известно, что переход срывается, и Витсель вернулся в Петербург.

Вариантов дальнейшего развития событий было три: переход зимой в «Ювентус» за небольшую сумму; уход летом бесплатно на правах свободного агента или переподписание нового контракта с «Зенитом» на улучшенных условиях.

Китайский сценарий впервые зазвучал в последнюю неделю декабря, и события развивались стремительно: 2 января Витсель извинился перед «Ювентусом», а уже 3 января сообщил болельщикам «Зенита» новость, что стадион «Петровский» навсегда останется в его сердце.

Предполагаемая зарплата в 15 миллионов евро в год во многом объясняет и выбор бельгийца, и стремительность перехода. Сопоставимые суммы в старом футбольном свете платили только в «Анжи», но прошли те времена, как с белых яблонь дым. Социальные сети незамедлительно обвинили бельгийца в стяжательстве, итог этих дискуссий в среду метко подвел футбольный комментатор Владимир Стогниенко: «Вот интересно: среди людей, критикующих выбор Витселя и Оскара за жадность, есть те, кто не хочет платить за трансляции, а юзает сопку?».

Официальный сайт «Зенита», прощаясь с бельгийцем, привел статистику игрока: 180 матчей, 22 гола и 13 голевых передач. Я уже отказался оценивать выступление Витселя за «Зенит», у каждого, думаю, осталось свое впечатление от этих 180 матчей. Шутка про 5 касаний мяча перед пасом давно стала мемом среди петербургских любителей футбола. Но чтобы поддержать новогоднее настроение, расскажу историю.

Помимо работы на «Фонтанке», я еще комментирую выездные матчи «Зенита» для телевидения. Прилетаем из Калуги (так хитро «Зенит» добирался домой после победы в Туле над «Арсеналом»), жду такси в аэропорту. Рядом останавливается тонированный джип, опускается стекло – там Витсель. И на хорошем английском он говорит: «Спасибо, что сказал добрые слова обо мне в репортаже, я знаю, что обычно ты ругаешь меня, так что я особенно ценю эту похвалу». Я пытаюсь отшутиться, мол, что ты, о тебе всегда только хорошо или ничего, и благодарю водителя Витселя за оперативный пересказ репортажа. Обращу ваше внимание на один нюанс: Витсель заговорил со мной по-английски. Долгое время в журналистских кругах считалось, что бельгиец говорит только по-французски, и это очень усложняло организацию интервью: переводчиков мало, перевод увеличивает стоимость материала и проч.

Набравшись смелости после игры в Ростове, я попросил Витселя об интервью для «Фонтанки»; обратите внимание на фото в конце материала, хихи). Он согласился. Мы приятно поболтали на взлетной полосе под микрофон, а потом проговорили весь полет до Петербурга. Естественно, не под запись, и та искренность и глубина, с которой бельгиец вспоминал свои приключения в «Стандарте», переход в «Зенит», настроение в раздевалке осенью 2012 года, меня поразили.

После того, как сорвался переход в «Ювентус», многие болельщики скептически предрекли: ну вот, теперь Витсель будет беречься до конца контракта и уйдет свободным агентом. Надо отдать должное бельгийцу: футбольную осень он провел на высочайшем профессиональном уровне. Отдельно, думаю, есть смысл поблагодарить за победный гол в матче со «Спартаком» и победную голевую передачу в Ирландии. На прощанье еще и по судьям прошелся, добавив огня в пресную ростовскую микст-зону.

В 2006 году президент «Зенита» Сергей Фурсенко вывел в публичное пространство корпоративную формулировку: эффективный газпромовский менеджмент. Болельщики в Интернете подхватили аббревиатуру ЭГМ, саркастически изменив смысл на противоположный. Надо сказать, что тогда, 11 лет назад, многие шаги менеджмента небезосновательно могли восприниматься саркастически. Чего стоит поиск спортивного директора с помощью сайта клуба или официальное предложение ЦСКА переиграть московский матч. В случае с Халком и Витселем, мне кажется, есть смысл использовать эти три буквы в первоначальном значении: потратив 100 миллионов на игроков, «Зенит» практически вернул эти деньги, продав обоих в Китай. И с учетом того, как сурово УЕФА контролирует футбольный мир с помощью механизмов финансового фэйр-плэй, эта сделка достойна аплодисментов.

Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"


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комментарии пользователей (5)
Carl
4 января 2017 г. 19:21
Спасибо Аксель, ты доставил много счастливых минут Питеру. Удачи и благополучия!
lyolik
4 января 2017 г. 19:17
А можно весь Зенит в Китай отдать?
Dymokh
4 января 2017 г. 18:58
Весь этот как-бы-зенит, со всеми его продажами-покупками, к Петербургу и петербуржцам имеет касательное — или никакое — отношение.
ThunderPiter
4 января 2017 г. 17:41
Так за сколько продали в итоге?
Батарейкин
4 января 2017 г. 17:31
Однозначно, без Его Темнейшества не обошлось! Иначе, стала бы Фъ писать об этом!
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