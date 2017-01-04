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04.01.2017 17:25

Марин Ле Пен призвала ЕС отказаться от евро

Лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен призвала страны Европейского союза отказаться от евро и перейти на расчеты в единой расчетной валюте ECU (European Currency Unit), которая использовалась ЕС в 1979-1998 годах, сообщает Reuters.

Марин Ле Пен намерена баллотироваться на пост президента Франции на выборах, которые пройдут в стране в апреле 2017 года, и пообещала в случае своей победы пересчитать национальный долг в новой валюте, отмечает агентство.

​«ECU существовал наряду с национальной валютой», — сказала Ле Пен. По ее словам, одновременное использование национальной валюты и ECU не скажется на повседневной жизни французов.

Представитель Ле Пен Флориан Филиппот сообщил Reuters, что высказывание лидера «Национального фронта» не является отказом от ранее озвучивавшейся ей идеи валютного суверенитета Франции. «ECU — это не то, что лежит у вас в бумажнике или на банковском счету, это денежная система, которые используются для расчетов между странами», — сказал он.

ECU — валютная единица, используемая только для безналичного расчета, которая использовалась в валютной европейской системе в 1979-1998, вплоть до введения евро в 1999 году.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая 2017 года.

Источник: РБК


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