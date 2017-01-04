Открытие аэропорта «Храброво» задержано еще на два часа

Пассажиров двух задержанных «аэрофлотовских» рейсов в Калининград отправят одним самолетом.

Как сообщили «Фонтанке» в авиакомпании, принято решение после открытия калининградского аэропорта «Храброво» отменить рейс 6323 (обратно6324) и, объединив его с рейсом 6327, перевезти пассажиров двух рейсов бортом большей вместимости. Решение принято после того как стало известно, что открытие аэропорта задерживается до 18 часов.

Напомним, что 3 января в 23.55 самолет Москва – Калининград при посадке выкатился на 5 метров за пределы взлетно-посадочной полосы. У воздушного судна подломилась передняя стойка шасси. Пассажиры и экипаж — 171 человек – не пострадали и были эвакуированы из самолета по надувным трапам.

До сих пор в «Храброво» ведутся работы по уборке самолета с полосы.