Wikileaks пообещал 20 тысяч долларов за данные об уничтожении документов в Белом доме

Проект Wikileaks пообещал заплатить 20 тысяч долларов за сведения о попытках сотрудников администрации президента США Барака Обамы уничтожить какие-либо из документов, хранящихся в Белом доме.

Награда, говорится в опубликованном в твитере проекта сообщении, будет выплачена за информацию, позволяющую пролить свет на попытки уничтожения документов или привлечь к уголовной ответственности за такие действия кого-либо из сотрудников администрации Обамы.

В другом твите Wikileaks призвал системных администраторов «не дать Белому дому вновь уничтожить историю США», скопировать информацию и прислать ее проекту.

Это сообщение в твиттере Wikileaks сопровождалось ссылкой на публикацию об исчезновении из Белого дома жесткого диска с информацией о переписке сотрудников администрации президента США Билла Клинтона.

Проект Wikileaks специализируется на публикации секретных документов, в том числе правительственных. В июле и октябре 2016 года на Wikileaks была опубликована переписка руководства Демократической партии США, касающаяся, в числе прочего, избирательной кампании Хиллари Клинтон, претендовавшей на пост президента США.

Представители американских спецслужб заявляли, что переписку демократов могли передать Wikileaks российские хакеры. В Wikileaks эти предположения категорически отрицают.