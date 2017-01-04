Экс-тренер российских биатлонисток призвал отстранить команду от зимней Олимпиады

Всю российскую сборную следует отстранить от зимней Олимпиады 2018 года в Южной Корее, если подтвердятся обвинения комиссии WADA, по результатам работы которой от соревнований были отстранены биатлонистки Яна Романова и Ольга Вилухина. Такое мнение высказал Вольфганг Пихлер, бывший тренер российской женской команды, пишет Suddeutsche Zeitung со ссылкой на интервью специалиста агентству dpa.

По словам Пихлера, «если все сказанное подтвердится, россиянам нужно предоставить олимпийскую паузу и исключить». «Конечно, невиновных это тоже коснется, но ни в каких других мерах смысла не будет», — цитирует его интервью по Frankfurter Allgemeine Zeitung РИА Новости. В этом случае у России «будет время подумать», отметил специалист, который сейчас тренирует шведскую сборную.

Информация о дисквалификации Яны Романовой и Ольги Вилухиной появилась в конце декабря. Вилухина, двукратная серебряный призер Олимпиады в Сочи, в ноябре объявила о завершении карьеры.

22 декабря Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение провести расследование в отношении Союза биатлонистов России (СБР) и 29 спортсменов, упомянутых в докладе комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Тогда же стало известно, что два российских биатлониста-участника ОИ-2014 отстранены от соревнований, но их имена тогда остались неизвестны.

Кроме того, СБР отказался от мартовского этапа Кубка мира в Тюмени и юношеского чемпионата мира 2017 года в Острове.