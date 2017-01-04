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04.01.2017 15:12

Путин поручил Генпрокуратуре проверить региональные программы капремонта

Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить соблюдение законодательства при формировании региональных программ капитального ремонта в многоквартирных домах. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Генеральной прокуратуре Российской Федерации провести проверку соблюдения норм жилищного законодательства при формировании региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в том числе в части, касающейся принятия решений в отношении многоквартирных домов, имеющих высокую степень физического износа основных конструктивных элементов, и многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия», — говорится в поручении.

Путин назначил генпрокурора России Юрия Чайку ответственным за выполнение этого поручения, доклад должен быть представлен до 1 октября 2017 года.


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Парк, бульвар, променад или площадь, обустроенная для совместного времяпрепровождения и общения людей, с возможностью перекусить, купить сувенир или сделать селфи на фоне арт-объекта – такие места давно популярны за рубежом, а в последние годы входят в моду и у нас.
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