Минобороны ответило на обвинения главы ЦРУ

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что глава ЦРУ Джон Бреннан своим заявлением об использовании Россией «тактики выжженной земли» пытается подстелить «соломки на будущее», передает РИА Новости.

По его словам, «международная коалиция» во главе с США с 2012 года «методично разрушала инфраструктуру Сирии для максимального ослабления ее легитимного правительства, несмотря на угрозу для мирного населения».

«Рано или поздно за все это придется отвечать. Поэтому попытка господина Бреннана подстелить своим заявлением «соломки на будущее» вряд ли спасет. Реальные же результаты действий России в Сирии Джону Бреннану хорошо известны. Специально для ЦРУ и подобных специальных служб мы довели их в ходе итоговой коллегии Минобороны России», — сказал Конашенков.

Ранее Бреннан заявил, что Россия применяет в Сирии в том числе тактику выжженной земли.