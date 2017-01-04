Детей эвакуировали с елки на «Ленфильме»

Родители сообщают, что эвакуация детей с празднества началась только после приезда сотрудников МЧС – по настоятельной просьбе родителей.

Как сообщают читатели «Фонтанки», 4 января около 13 часов произошло задымление во время проведения детской елки на «Ленфильме». «Детей сразу не эвакуировали. Только после звонка родителей в МЧС», – сообщили очевидцы. Впрочем, организаторы праздника утверждают, что первыми в МЧС позвонили именно они.

В пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу нашему изданию подтвердили, что в 13.12 к ним поступил вызов на Каменноостровский, 10, павильон № 5 «Ленфильма», где проводятся детские елки.

По прибытии было установлено, что произошло короткое замыкание проводки. Все дети были эвакуированы. На данный момент все последствия замыкания устранены, праздники проводятся в штатном режиме.