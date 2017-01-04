Петербуржец оставил ружье у банкомата в метро

Мужчина заявил о пропаже охотничьего ружья, которое он забыл у банкомата в метро.

Как стало известно «Фонтанке», в полицию метрополитена 40-летний петербуржец обратился 3 января около 23.30. По предварительной информации, он сообщил о пропаже охотничьего ружья. По словам заявителя, около 21.30 того же дня он оставил его у банкомата на станции метро «Парнас». О потере мужчина вспомнил только тогда, когда дошел до перекрестка улиц Михаила Дудина и Федора Абрамова. Когда он вернулся на станцию, то ружья у банкомата уже не было.

По заявлению ведется проверка.